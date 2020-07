Leto na pauzi: Ujutro sparno, poslepodne naoblačenje

Blic pre 3 sata

Posle sparnog jutra u Srbiji posle podne lokalni razvoj oblačnosti praćen grmljavinom i pljuskovima.

Jutarnja temperatura od 12 do 19 stepeni, najviša dnevna do 32 stepena. U petak u Srbiji sparno jutro i prva polovina dana dok se u poslepodnevnim satima očekuje naoblačenje i pad temperature. Jutarnja temperatura kretaće se od 12 stepeni na planinama do 19 stepeni po kotlinama i gradovima dok će najviša dnevna biti 32 stepena, u Beogradu 29. Više padavina na severu zemlje očekuje se uveče i tokom noći. Vikend pred nama biće nestabilan sa kišom u subotu dok se od