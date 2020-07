MUP: U Kruševcu uhapšen nasilnik koji je tukao čoveka i to snimao telefonom

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Pripadnici kruševačke policije uhapsili su M.Ž. (32) zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

On je osumnjičen da je u noći između srede i četvrtka na ulici u Kruševcu vređao i tukao jednog četrdesetrogodišnjaka i to snimao mobilnim telefonom, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Osumnjičenom je odredjeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu.