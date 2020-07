Kruševljanin tukao sugrađanina i sve snimao mobilnim

Dnevnik pre 4 sata | FoNet

KRUŠEVAC: Policija je u Kruševcu uhapsila M.Ž. (1988.) osumnjičenog da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

On je osumnjičen da je u noći između srede i četvrtka, u Vidovdanskoj ulici u Kruševcu, vređao i tukao četrdesetrogodišnjeg muškarca i sve to snimao mobilnim telefonom. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu.