Novi šamar Prištine EU i SAD, Hoti: Nema suspenzije lobiranja za priznanje Kosova

BEOGRAD, KOSOVSKA MITROVICA - Kosovski premijer Avdulah Hoti izjavio je sinoć da tzv. Kosovo neće prekinuti kampanju za članstvo u međunarodnim organizacijama, čime je Priština udarila novi šamar međunarodnim naporima za obnovu dijaloga.

Upravo obustavljanje te kampanje bilo je, naime, preduslov za nastavak dijaloga, na koji se Priština obavezala i SAD i Briselu i Beogradu. Šta Srbija sada može da uradi, kakav će biti njen odgovor na celu ovu situaciju i da li delegacija Beograda i dalje očekuje nastavak razgovora, kako je to sinoć najavljeno iz Brisela? Na to pitanje u Kancelariji za Kosovo i Metohiju za Tanjug su nezvanično rekli da će stav o novonastaloj situaciji, koju vide kao udar na same