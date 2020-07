Opšta bolnica konačno dostavila podatke – Ukupno preminula 154 pacijenta

Sandžak press pre 3 sata

Na osnovu naredbe Štaba za vanredne situacije Regionalnom COVID centru u Novom Pazaru da dostavi podatke o ukupnom broju preminulih od posljedica zarazne bolesti COVID19 od početka epidemije 20. marta u Opštoj bolnici u Novom Pazaru (odnosno kasnije Regionalnom Covid centru u Novom Pazaru) dostavljeni su sljedeći podaci: Ukupan broj legalnih (smrtnih) ishoda 154, od čega 100 COVID, 54 non COVID Po gradovima: Novi Pazar 81 COVID, 53 non COVID Sjenica 12 COVID, 1 non