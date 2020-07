Mbape i PSŽ saznali dobre vesti

Sportske.net pre 1 sat | Beta

Mbape dobro prošao, neizvestan za meč sa Atalantom.

Fudbaler Pari Sen Žermena Kilijan Mbape uganuo je skočni zglob i mogao bi da propusti utakmicu sa Atalantom u Ligi šampiona. Kako je danas saopštio pariski klub, Mbape je tokom sinoćnje utakmice protiv Sent Etjena ozbiljno uganuo zglob desne noge. On će ponovo biti pregledan za tri dana. Mbape je u suzama sinoć napustio teren posle oštrog starta protivničkog igrača, a u drugom poluvremenu je došao do rezervne klupe uz pomoć štaka. Pari Sen Žermen će 12. avgusta