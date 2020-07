Otac kriv za tragediju? Istraga o nesreći kod Prijepolja

Večernje novosti pre 2 sata | N. J.

Posle saobraćajne nesreće koja se dogodila prošlog četvrtka kod Prijepolja, a u kojoj je stradala Klara D. (11), protiv njenog oca Ivice D. (48), koji je upravljao automobilom koji je sleteo u reku Lim, Višem tužilaštvu u Užicu podneta je krivična prijava.

Njemu preti kazna od u trajanju od dve do 12 godina zatvora, a saobraćajnim veštačenjem će biti utvrđeno kako je do tragedije došlo. Stradala devojčica je u automobilu bila sa ocem i osmogodišnjim bratom. Otac i dečak su uspeli da se spasu, ali pomoći za Klaru nije bilo. Njeno beživotno telo su iz Lima izvukli pripadnici Žandarmerije. - Ivici D. za sada nije određen pritvor. On se tereti za teško delo protiv bezbednosti u saobraćaju. Pole udesa alko-test je