Promenljivo oblačno i svežije vreme

Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme, u većini mesta malo svežije, mestimično s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom. U centralnim, istočnim i jugoistočnim krajevima se očekuje veća količina padavina za kratak vremenski period. Posle podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima, doći će do prestanka padavina i razvedravanja. Duvaće slab i umeren severotapadni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 25 do 30 stepeni. GZS