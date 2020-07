"Vode politiku na lažnim tvrdnjama da imaju pravo na državu, lažima o genocidu nad Albancima" VIDEO

B92 pre 2 sata | Tanjug

Beograd -- Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio da ne zna da li će ostati na tom mestu u novoj vladi i da to treba pitati Aleksandra Vučića.

On je gostujući u Jutarnjem programu TV Prva rekao da su od 2012. godine dosta stvari uradili zajedno i da postoje rezultati takvog rada. "Ovo vreme će ostati upamćeno, a rezultat je i da je 18 zemalja povuklo priznanja nezavisnosti Kosova, što nikada ranije nije desilo", rekao je on. Dodao je da je situacija teška jer će pritisak biti pre svega na Vučića da prizna Kosovo i da mu se pokazuje da ako to ne uradi mogu da pokušsaju da ga sruše na ulici. "Zato je Srbiji