Vučić: Brzom prugom Beograd-Niš za sat i 20 minuta (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je danas odlučeno da se gradi brza pruga Beograd-Niš.

„To je 204 kilometara, ukupna dužina pruge, na kojoj će vozovi moći da idu do 200 kilometara na sat. Od Beograda do Niša za sat i dvadeset minuta do kraja 2023. godine“, objasnio je Vučić, u video snimku. Najavio je da će ugovor biti potpisan u naredna tri meseca. Druga vest tiče se 70 opština centralne Srbije, a predsednik je istakao da će uskoro biti potpisani ugovori za izgradnju fabrika za prečišćavanje voda, kao i kanalizacija. „Najbrže, do 2021. dobijaju