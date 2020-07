Kisić Tepavčević o dnevnim brojkama o koroni u Srbiji: Uzorci obrađenih testova nisu stariji od tri dana

Kurir pre 2 sata

Zamenica direktora Instituta "Batut" Darija Kisić Tepavčević izjavila je da su brisevi testova koji su danas obrađeni, njih 9.817, uzeti juče ili pre dva ili tri dana i da nisu stariji od toga.

Kisić je kazala da ono što je sigurno jeste da je cifra od 9.817 testova obrađena na današnji dan. "Ono što je sigurno jeste da je to broj uzoraka koji su na današnji dan obrađeni, a brisevi su uzeti pre dva ili tri dana, neki tokom jučerašnjeg dana", rekla je Kisić. Istakala je da se vreme uzimanja brisa i objavljivanja rezultata razlikuje, ali da nije više od tri dana. "Znam da bismo svi volelil da to bude što optimalnije, u roku od 24 časa, jer to pravi