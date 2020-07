Kim Džong Un: Rata više neće biti zahvaljujući nuklearnom oružju

RTS pre 49 minuta

Severnokorejski lider Kim Džong Un izjavio je da više neće biti rata jer nuklearno oružje te zemlje garantuje njenu bezbednost i budućnost, uprkos, kako je naveo, nesmanjenom spoljnom pritisku i vojnim pretnjama, prenose državni mediji.

Kim Džong Un je to rekao na obeležavanju 67. godišnjice od okončanja Korejskog rata, koji je trajao od 1950. do 1953. godine, prenosi agencija KCNA. Severnokorejski lider je dodao da je za zemlja razvila nuklearno oružje kako bi stekla "apsolutnu snagu" da spreči da ponovo dođe do oružanog sukoba, prenosi Rojters. "Sada smo sposobni da se odbranimo pred bilo kakvim oblikom pritiska visokog intenziteta i vojnih pretnji od imerijalista i neprijateljskih snaga.