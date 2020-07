Prokuplje: Najviše pacijenata priključeno na kiseonik do sada

B92 pre 5 minuta | B92

Za poslednja 24 sata broj pacijenata sa koronavirusom u prokupačkoj bolnici sa 25 smanjio se na 18, ali je trenutno 10 pacijenata priključeno na kiseonik.

To je najveći broj pacijenata priključenih na kiseonik do sada, kazali su u toj zdravstvenoj ustanovi. Kako su naglasili, sada imaju 48 pacijenata sa teškom upalom pluća, što je znatno manje od 67 koliko ih je u toj bolnici bilo hospitalizovano do pre pet dana. "Na osnovu broja pacijenata koji se javljaju našoj ustanovi može se zaključiti da se situacija sa koronom na području Topličkog okriga smiruje", kazali su u bolnici. Bez obzira na nešto bolju situaciju, iz