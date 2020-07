Danas pravi letnji dan, temperatura do 36 stepeni

Blic pre 6 sati

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, uz slab vetar, južni i jugoistočni, najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 33 do 36 stepeni, prognoza je RHMZ. I u Beogradu će biti sunčano i toplo, uz slab vetar. Najniža temperatura 20, a najviša 35 stepeni. U narednih sedam dana biće pretežno sunčano i toplo, a temperatura će biti u manjem padu, za dva do četiri stepena. Od petka retka pojava poslepodnevnih kratkotrajnih pljuskova i grmljavina.