Asteroid u avgustu prolazi pored Zemlje, nema opasnosti

RTV pre 1 sat | Tanjug

MOSKVA - Asteroid "2009 PQ1 ", koji će proći pored Zemlje u avgustu, neće predstavljati opasnost po našu planetu, izjavio je astrofizičar Juri Balega.

Potpredsednik Ruske akademije je naveo i da će još jedan asteroid proći pored Zemlje u aprilu 2029. godine, ali da ni on neće ugroziti našu planetu. Reč je o asteroidu "Apofis", koji će pored Zemlje proći toliko blizu da će biti vidljiv golim okom. Ruski astrofizičar je istakao da šanse da "Apofis" udari u našu planetu ipak postoje, iako gotovo zanemarljive, i da one zavise od toga da li će asteroid upasti "u zamku" zemljine gravitacije. Ukoliko se to dogodi,