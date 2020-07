Er Srbija: Veći broj čarter letova do turskih letovališta

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Er Srbija, nacionalna avio-kompanija realizovaće 17 letova za Antaliju i dva za Bodrum do kraja jula, dok je za avgust planirano 20 letova do Antalije i tri do Bodruma.

Ukupno je planirano da se do ovih najpopularnijih destinacija na turskoj obali u čarter saobraćaju obavi 55 rotacija, odnosno 110 letova do kraja tekuće letnje sezone. S druge strane, broj letnjih čarter letova povećava se od nedelje do nedelje, imajući u vidu povećanu tražnju, navodi se u saopštenju. "Izuzetno nas raduje činjenica da je letnji čarter saobraćaj zaživeo u određenoj meri, čak i u ovakvoj sezoni kada su prisutna ograničenja u putovanjima usled