Temperatura opasna, objavljeno kad će osveženje

B92 pre 36 minuta | Tanjug

Beograd -- Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na visoke temperature do 1. avgusta.

Danas u većini krajeva, a na jugu, istoku i jugoistoku i u petak, 31. jula, biće veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 34 do 36 stepeni. U celoj Srbiji danas će biti sunčano i veoma toplo, uz slab vetar, promenljivog smera i jutarnju temperaturu od 16 do 22 i najvišu dnevnu od 33 do 36 stepeni. I u Beogradu će biti sunčano i veoma toplo, a najviša dnevna temperatura biće oko 34 stepena. Zbog visokih temperatura delovi Srbije su u narandžastom meteoalarmu, koji