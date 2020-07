Tropski dan pred nama: Danas izuzetno toplo, temperature i do 36 stepeni

Blic pre 1 sat

I dalje je na snazi upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda na visoke temperature koje će danas ići i do 36 stepeni, pa će tako u većem delu Srbije biti pretežno sunčano i toplo sa izuzetno visokim temperaturama. Posle podne i uveče moguć je lokalni razvoj oblačnosti, a u planinskim predelima očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 32 na severu do 36 na