Šabić: Zakon ne poznaje najobičniju proveru o kojoj govori Vučić

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Advokat i nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izjavio je da zakoni o sprečavanju pranja novca ili o finansiranju terorizma ne poznaju „najobičniju proveru“, naročito ne u tako robusnoj formi kakvu je sprovela Uprava za sprečavanje pranja novca nad novinarima i predstavnicima pojedinih nevladinih organizacija.

„Ako bi ovakve provere postale stvar redovne prakse, ili ako to već jesu, ako se po slobodnom nahođenju kad god se to poželi može pristupati ovim podacima, to bi značilo da su širom otvorena vrata za povrede privatnosti, nezakonitu obradu podataka o ličnosti i njihovu zloupotrebu, kao da su zakonske grancije tajnosti računa prazna floskula“, rekao je Šabić agenciji Beta. On je to izjavio komentarišući tvrdnju predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je inicijativa