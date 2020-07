Dodik nikad jasniji: Neprihvatljivo da Srbin ide na proslavu Oluje

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

SRPSKI član Predsedništva BiH Milorad Dodik kaže da je neprihvatljivo da predstavnik Srba prisustvuje obeležavanju hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja" i ocenjuje da bi to bilo nekorektno prema srpskim žrtvama u Hrvatskoj.

- Ako bilo koji Srbin ode tamo u ime srpske zajednice, onda on tome daje legitimitet. To je neprihvatljivo i mislim da se to neće dogoditi - rekao je Dodik novinarima u Hašanima. Dodik je, nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio da će potpredsednik vlade iz SDS S-a Boris Milošević prisustvovati obeležavanju 25. godišnjice "Oluje" u Kninu, rekao da nije informisan da je to definitivno. On je rekao da je za njega nemoguće da predstavnik Srba