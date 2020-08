Pogoršana situacija u Aleksincu - 70 slučajeva za 10 dana

B92 pre 1 sat | Tanjug

"Čak 70 slučajeva je potvrđeno u poslednjih 10 dana", rekao je za TV Prva direktor Doma zdravlja u Aleksincu Rodoljub Živadinović

On je izjavio da je u Aleksincu od 18. maja do 23. juna nije bilo nijednog slučaja koronavirusa, a da je od 23. juna do danas potvrđeno 90 slučajeva infekcije. Živadinović je naveo da je u kovid ambulanti u tom gradu prošle nedelje bilo oko 35 prvih pregleda dnevno, a da je ove nedelje broj prvih pregleda manji, 25-30 dnevno. Kada je reč o broju ukupnih pregleda, on raste jer građani dolaze i na kontrolne preglede. Direktor aleksinačkog Doma zdravlja rekao je da