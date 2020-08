Bolsonaro se i dalje loše oseća: Ima buđ u plućima!

Kurir pre 1 sat

Predsednik Brazila Žair Bolsonaro izjavio je da se oseća slabo i da ima "buđ u plućima", navodeći da uzima antibiotike zbog infekcije, nakon što je bio bolestan od Kovid-19 početkom meseca. "Upravo sam uradio analizu krvi. Juče sam se osećao malo slabo. Imam infekciju i sada sam na antibioticima", rekao je Bolsonaro u videu koji je uživo prenošen. On je zaključio da je to posledica dužeg boravka u kući. "Sigurno je do tih 20 dana unutar kuće, uhvatimo i druge