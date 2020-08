Predsednik: Ne mogu da podržim prisustvo srpskih predstavnika na proslavi Oluje, ali ne želim srpsko-srpske teške reči

RTV pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je danas da ne može da podrži prisustvo srpskih predstavnika na proslavi Oluje u Kninu, ali je dodao da su možda njihovi argumenti jači,uz konstataciju da on to za sada ne vidi.

On je novinarima u Batajnici rekao da je to preneo i predsedniku SDS S Miloradu Pupovcu, ali i da tim povodom neće reći nijednu težu reč. "Ne želim da dođe do srpsko-srpskih teških reči ili zida i sankcija na Drini. Ja ću se držati toga, a nisam oduševljen ovim potezom. Ali oni tamo žive i imaju svoje ideje, možda su njihovi argumenti jači od naših", zaključio je Vučić. "Za nas je važno da Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavanu stradanje srpskog naroda i