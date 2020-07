Do kada će trajati vrućine u Srbiji? Poznati meteorolog otkriva - ovo je dugoročna prognoza za naredni period

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

POSLE izuzetno toplog dana sledi nam osveženje, a o čemo se radi, za TV Pink je ispričao meteorolog Nedeljko Todorović.

- Danas je bilo izuzetno toplo, sparno vreme. Na zapadu Srbije bilo je pljuskova, a u ostalim krajevima slabije. - Čak i u okolini Beograda je bio zabeležen poneki pljusak. U toku noći stiže nam nešto malo svežijeg vazduha. - Neće biti nagla promena, neće biti oluje ili jakog vetra. To će da se tek sutra osetiti kao pad maksimalne temperature za dva do četiri stepena, gledajući područje Srbije, dok u Beogradu za nekih 4 stepena. To znači da će u odnosu na današnjih