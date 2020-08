Ministar Ljajić: Teško vreme za turističke agencije u Srbiji

Večernje novosti pre 34 minuta | Tanjug

MINISTAR trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da je turistička privreda koristila pogodnosti poput isplate tri minimalca, u okviru mera koje je usvojila Vlada Srbije zbog epidemije korona virusa, kao i da će sada koristiti meru isplate 60 odsto minimalca u naredna dva meseca.

"Mi smo izašli u susret sa uredbom o zamenskom putovanju, jer da ona nije bila doneta, agencije bi bile bukvalno pred bankrotom", rekao je Ljajić. On je za TV Prva objasnio da agencije isplaćuju svojim stranim partnerima aranžmane koje su ovde sklopile sa našim građanima i da su morali da im vrate novac. "Taj novac ne bi mogle da plate da nije bilo uredbe o zamenskom putovanju i mogli su samo da stave ključ u bravu", smatra Ljajić. On je naveo da do sada postoji