Maks: Gume su bile u lošem stanju deset krugova ranije

B92 pre 53 minuta | B92

Maks Ferstapen i Šarl Lekler biil su zadovoljni rezultatom sa trke u Velikoj Britaniji.

Luis Hamilton je posle haosa u poslednjem krugu ostvario svoju sedmu pobedu na Silverstonu, iako mu je guma pukla. To se desilo i Valteriju Botasu što je Ferstapen iskoristio i došao do drugog mesta. "Gume su bile u lošem stanju još na deset krugova do kraja trke, pa sam u poslednjem krugu otišao na zamenu pneumatika kako bih napao najbrži krug trke i uzeo dodatan bod, a tada je Luisu pukla guma. Drugo mesto je dobar rezutlat i ja sam srećan", kaže Maks Ferstapen.