Mediji: Pacijent tukao medicinsku sestru u Nišu

Niš -- S.K. (82) istukao je medicinsku sestru N.O. (32) na Klinici za rehabilitaciju niškog Kliničkog centra, prenose mediji.

Do napda je došlo jer ga je sprečila da svojevoljno napusti tu ustanovu, ali je on zatim pretio da će skočiti kroz prozor. Kako prenosi portal Telegraf.rs, težak incident se dogodio 30. jula oko 18 sati, kada je starac zatražio da bude pušten iz bolnice. "Sestra mu je objasnila da zbog zdravstvenog stanja mora da ostane na lečenju, nakon čega je on podivljao. Popeo se na radijator i otvorio prozor, vikao je da će, ako ne može kroz vrata, izaći kroz prozor", rekli