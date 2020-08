Dr Kon: Menja se vlada, ne vidim zašto se ne bi menjao i Krizni štab

Blic pre 5 sati | S. B. M.

Epidemiolog Predrag Kon kaže za RTS da je, iako podaci ohrabruju, potreban dalji oprez.

Istakao je da je situacija u Beogradu nesigurna, jer je malo potrebno da opet dođe do velikog pogoršanja. Predrag Kon je, govoreći u Dnevniku RTS-a o trenutnoj epidemijskoj situaciji u Srbiji, rekao da je došlo do postupnog smanjenja registrovanja novoobolelih, kao i pregleda i sumnjivih slučajeva u kovid-ambulantama, a smanjuje se i prisutnost u kovid-bolnicama. - Svi ti pokazatelji zajedno vrlo jasno stavljaju do znanja da dolazi do postepenog vrlo blagog pada.