Hamilton: Umalo srce da mi stane

Sportski žurnal pre 5 sati

Hamilton je danas pobedio na Silverstonu. On je vodio od početka do kraja, ali mu je u poslednjem krugu pukla guma i jedva je stigao do cilja ispred Maksa Verstapena

Aktuelni svetski šampion vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je da mu je "srce umalo stalo" kada je pukla guma na njegovom bolidu u poslednjem krugu današnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Velike Britanije. - Sve do poslednjeg kruga sve je išlo relativno glatko. Valteri (Botas) je neverovatno vozio, a ja sam morao da čuvam gume. Kada sam čuo da mu je pukla guma pogledao sam moje gume i činile su se u redu. Bolid je skretao bez problema, poslednjih par krugova sam