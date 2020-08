Još jedan tropski dan pred nama: Uživajte u suncu, uskoro nas očekuje osetno osveženje

Večernje novosti pre 7 sati | Tanjug

U SRBIJI će danas biti sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 29 do 31 stepen.

Vetar slab do umeren severni i severoistočni, a jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni. U Beogradu će takođe biti sunčano i toplo, vetar slab severni i severoistočni, jutarnja temperatura oko 18 stepeni, a maksimalna dnevna oko 30. Početkom sedmice će biti sunčano i vrlo toplo. Zatim, u utorak od sredine dana, najpre na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim predelima naoblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, moguće su i nepogode, jak