Vreli talas u Srbiji: Paklene vrućine ne popuštaju, evo kada će osveženje!

Mondo pre 1 sat | Lana Stošić

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom do 34 stepena Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. A narednih dana... Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno i jak, jugoistočni i južni. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 19 stepeni Celzijusa a najviša od 32 do 34 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo, duvaće umeren, povremeno jak, jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće oko 19