Vulin o letačkom znaku: Daje se za doprinos, a ne zato što neko ume da pilotira

N1 Info pre 5 sati | Beta

Ministar odbrane Aleksandar Vulin, govoreći o počasnom letačkom znaku koji je dobio na Dan roda avijacije, rekao je da je to za njega velika čast koja se ne daje zato što je neko pilot i ume da politira.

"To se daje za doprinos opremanju, da pilotima bude lakše i da imaju bolje plate, zato što ste ostavili neki mali trag u toj oblasti, koliko to pojedinac može", rekao je Vulin. Vulin kaže da je najveća bezbednosna pretnja za region ideja "velike Albanije", ali da Srbija "pažljivo motri" situaciju. On je za televiziju Pink naveo da je neprihvatljivo formiranje vojske Kosova i da je "neosuđenim ratnim zločincima davati teško naoružanje a nadati se miru - ludilo ili