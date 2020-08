Vulin: Ideja Velike Albanije najveća bezbednosna pretnja, pažljivo motrimo

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da je najveća bezbenosna pretnja za region ideja Velike Albanije, ali da Srbija "pažljivo motri" situaciju.

On je za televiziju Pink naveo da je neprihvatljivo formiranje vojske Kosova i da je "neosuđenim ratnim zločincima davati teško naoružanje a nadati se miru - ludilo ili bezobrazluk". Govoreći o najavljenom odlasku potpredsednika Samostalne demokratske srpske stranke Borisa Miloševića na godišnjicu 'Oluje" u Knin, on je rekao da još veruje da se to neće desiti i da će Milošević "poslušati svoj srpski narod" da ne ode. "Ne smemo ćutati šta se desilo u 'Oluji" da se