Kon: Aktivnost virusa u Beogradu se smanjuje, još nije vreme za opuštanje, polazak u školu suštinsko pitanje

RTV pre 27 minuta | Tanjug

BEOGRAD - U Srbiji je u poslednja 24 sata virusom korona zaraženo 258 osoba, a preminulo je osam pacijenata, kaže epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon.

On je naveo da se na respiratoru nalazi 146 osoba, a da je u prethodna 24 sata testirano je 7.168 osoba. "Trenutno je na bolničkom lečenju 3.554 pacijenata, a od početka epidemije do danas od kovid 19 preminulo je 598 pacijenata", rekao je Kon na konferenciji za medije. On je naveo da je KBC Dragiša Mišović trenutno smešteno 195 pacijenata, na Infektivnoj 64, Bežanijskoj kosi 231, KBC Zemun 210, Banjici 223, Areni 52, Institut za medicinu rada 67 , Opšta bolnica