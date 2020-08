Er Srbija obnovila čarter letove za Egipat

N1 Info pre 1 sat | Beta

Nacionalna avio-kopmpanija Srbije Er Srbija obavila je danas prvi čarter let u ovoj letnjoj sezoni do Hurgade, a ugovoreno je 16 letova do tog egipatskog letovališta i jedan do Šarm el Šeika.

Viši menadžer agentske i korporativne prodaje u Er Srbiji Boško Rupić rekao je da su kompaniji zadovoljni sve većim brojem dogovorenih čarter letova, kao i činjenicom da potražnja raste i u sezoni ograničenih putovanja usled aktuelne pandemije koronavirusa. "Osim aktivnog čarter saobraćaja do omiljenih destinacija naših putnika na Crvenom moru, nedavno smo uspostavili i čarter linije do turskih letovališta Antalije i Bodruma", kazao je Rupić i dodao da je Er Srbija