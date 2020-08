Lejkersi osigurali prvo mesto, fantastični Dejvis

N1 Info pre 1 sat | Bojan Marinković

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su Jutu Džez rezultatom 116:108 i osigurali prvo mesto u zapadnoj konferenciji.

Lejkersi (51-15) do slavlja nad Džezerima u Orlandu stigli su zahvaljujući sjajnoj igri sredinom treće četvrtine. Tad je tim Frenka Vogela napravio seriju 12:0 i od minus 2 otišao na plus 10 (81:71). LBJ and AD run the pick and roll to perfection! #WholeNewGame pic.twitter.com/kYXApoO1jr U nastavku je sastav iz Kalifornije sve vreme držao rivala na bezbednom rastojanju, najveća prednosti iznosila je plus 14, i bez mnogo problema upisao trijumf. Juta (42-25) uspela