"Er Srbija" od danas obnavlja čarter letove za Egipat

RTV pre 20 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Er Srbija obavila je danas prvi čarter let u ovoj letnjoj sezoni do popularnog egipatskog letovališta Hurgade.

U saopštenju Er Srbije se kaže da nacionalna avio-kompanija intenzivno radi na normalizaciji čarter saobraćaja, do sada je ugovoreno 16 letova do Hurgade i jedan do Šarm el Šeika, a uskoro se očekuje organizacija i dodatnih letova do Hurgade. "Zadovoljni smo sve većim brojem dogovorenih čarter letova, kao i činjenicom da potražnja raste i u sezoni ograničenih putovanja usled aktuelne pandemije korona virusa. Osim aktivnog čarter saobraćaja do omiljenih destinacija