Kon: Najmlađi u školi mogu da budu najviše četiri časa

B92 pre 1 sat | RTS

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon kaže da se smanjuje broj ljudi koji mogu da prenose koronavirus, kao i broj onih koji su u bolnicama.

Potvrđuje da to ne dokazuje da virus slabi, već da se ljudi pridržavaju mera. Predrag Kon je, govoreći o epidemiološkoj situaciji u Srbiji, rekao da dolazi do smanjenja potencijala prenošenja virusa. "Broj onih koji mogu da prenose virus se značajno smanjuje. Smanjuje se broj onih koji su u bolnicama, što sve ukazuje na to da se postupno izlazi iz vrlo nestabilne i vrlo nepovoljne situacije, ali je daleko od toga da možemo da kažemo da se stabilizuje, pogotovo kada