U ovim delovima Srbije moguće obilnije padavine i nevreme: Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana!

Mondo pre 50 minuta | Aleksandar Nastevski

Danas se u Srbiji očekuje umereno do potpuno oblačno vreme! U centralnim i južnim krajevima naše zemlje biće mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde uz pljusak sa obilnijom količinom kiše. Vetar slab i umeren, severoistočni, istočni. Jutarnja temperatura od 16 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 30. U Beogradu umereno oblačno, s dužim sunčaniim periodima i suvo. Vetar slab i umeren, severoistočni, istočni. Jutarnja temperatura oko 19, najviša