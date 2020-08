Pop o Jokiću: On je reinkarnacija Lerija Birda

N1 Info pre 1 sat | Aleksandra Radivojević

Trener San Antonio Sparsa Greg Popoviču govorio je nakon poraza od Denvera o srpskom centru Nikoli Jokiću, koji je vodio Nagetse do pobede.

Srpski centar je meč u Orlandu završio sa 25 poena (10/17 iz igre) i 11 asistencija, uz 4 skoka za 32 minuta na parketu. Time je Jokić nastavio sa dobrim partijama u Mehuru, posle tripl-dabla ostvarenog u trijumfu nad Oklahoma Siti Tanderom. "Jokić je kao reinkarnacija Lerija Birda. On sve radi. Neverovatan je. Šutira za tri, skače na svaku loptu. To što on radi bi trebalo da bude pravilo u NBA ligi. On skoči, uhvati loptu, napravi dva ili tri driblinga, uđe u