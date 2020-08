Kruševac: Teška saobraćajna nesreća, jedno lice poginulo

RTV pre 3 sata | Tanjug

KRUŠEVAC - Jedno lice je poginulo, a dve osobe su teže povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 16 sati dogodila nedaleko od zaobilaznice kod Kruševca, pišu Novosti.

Do udesa je došlo na pravcu izmedu Makrešana i naseljenog mesta Jasika i to kada je vozilo "opel astra" prištinske registracije kretajući se iz pravca Kraljeva prešlo u suprutno traku i udarilo u "volvo" beogradske registracije. Vozači "opel astre" i "volva" su prebečani sanitetima kruševačke hitne pomoći do Opšte bolnice Kruševac. Vozila su prilično oštećena, a u saniranju posledica su učestvovali i pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Kruševac. Put je još