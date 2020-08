Drhti mu glas od bola: Lav Pajkić potresen zbog smrti majke

Večernje novosti pre 8 sati | Novosti online

SIN Isidore Bjelice, Lav Pajkić, objavio je na Instagram fotografiju sa preminulom majkom, a sada se i oglasio.

Naime, Lavu je drhtao glas i nije mogao dugo da govori o smrti majke. - Mnogo mi je teško, ne mogu da dođem sebi. Dajte mi samo malo vremena, javiću se. Moram da se posvetim porodici - rekao je Pajkić dok mu je glas podrhtavao. Pre toga Lavu su na društvenim mrežama izjavili saučešće. A post shared by Lav Grigorije Pajkic (@lavpajkic) on Aug 5, 2020 at 11:00am PDT