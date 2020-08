Uhapšen muškarac: Pretio preko fejsbuka poslaniku Đukanoviću

Večernje novosti pre 10 sati | Novosti online

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su M. R. (1980) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

On se sumnjiči da je 3. avgusta ove godine putem društvene mreže Fejsbuk uputio pretnje narodnom poslaniku Vladimiru Đukanoviću. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.