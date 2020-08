Bolton: Beograd i Priština možda daleko od rešenja

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

BIVŠI savetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Džon Bolton izjavio je danas da su Beograd i Priština možda daleko od rešenja međusobnog spora, ali da eventualni njihov dogovor o razmeni teritorija ne bi trebalo da ima uticaj na situaciju u BiH.

"Što se tiče Srbije i Kosova, ako bi se oni dogovorili o razmeni teritorije, u delu pregovora kojim se rešavaju sva nerešena pitanja i što bi dovelo do ekonomskih, diplomatskih i sličnih odnosa, mislim da ćemo mi sa strane verovatno to podržati", rekao je Bolton u intervjuu za N1 BiH. Ali, dodaje, da to rešenje ne sme da utiče na druge zemlje regiona, naročito ne na Bosnu. "Mislim da moramo jasno reći da bilateralna rešenja između Srbije i Kosova nemaju nikakvog