Malo sunca, malo kiše: U Srbiji i u nedelju promenljivo vreme, a evo gde će biti najviše padavina

Kurir pre 1 sat

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, toplo i sparno, iznad većeg dela mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Češća pojava i veća količina padavina se očekuje na jugu i jugoistoku, dok će na na severu i severozapadu biti suvo sa dužim sunčanim periodima. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 16 do 22, najviša dnevna od 28 do 33