Fauči: Vakcina protiv koronavirusa neće biti potpuno efikasna

Politika pre 2 sata

VAŠINGTON – Glavni američki epidemiolog Entoni Fauči ocenio je da vakcina protiv koronavirusa neće biti potpuno efikasna.

Kako prenosi Skaj njuz, on je na onlajn seminaru Univerziteta Braun kazao da šansa da vakcina bude stopostotno efikasna nije velika. „Ne znamo koliko će biti efikasna – da li će to biti 50 ili 60 odsto. Voleo bih da efikasnost bude 75 odsto ili više”, rekao je Fauči, javlja Tanjug. On je istakao da koncept javnog zdravstva nikada ne sme biti napušten jer je nemoguće razviti vakcinu koja je efikasna do 98 odsto.