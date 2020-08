Sunčani početak nedelje, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima

B92 pre 1 sat | Tanjug

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz lokalni razvoj oblačnosti.

Kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom ocekuju se u Banatu i u brdsko-planinskim predelima Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni, a najviša od 28 do 32. I u Beogradu se očekuje pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 20, najviša 32 stepena. Do petka pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Za sledeći vikend malo svežije, promenljivo