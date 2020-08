SZO poziva vlade da deluju da iskorene prenos zaraze

Danas pre 3 sata | Piše: Beta-AFP

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejezus pozvao je danas vlade i građane da učine sve da „iskorene“ prenos novog korona virusa od koga je zaraženo preko dvadeset miliona ljudi a 750.000 je umrlo.

„Ove nedelje ćemo dostići 20 miliona registrovanih slučajeva Kovda-19 i 750.000 mrlih, iza tih statistika je mnogo bola i patnji“, rekao je šef SZO na onlajn konferenciji za novinare. „Mnogi od vas su u žalosti, ovo je težak trenutak za svet. Ali hoću da budem jasan, ima zračaka nade.. nikad nije kasno da se preokrene epidemija, ali za to zvaničnici treba da se mobilizuju da deluju a građani da usvoje nove mere“, rekao je on. On je rekao da je njegova poruka jasna