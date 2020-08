Pretežno sunčano i toplo tokom prve polovine dana, posle podne i uveče promena

B92 pre 1 sat | Tanjug

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, a od sredine dana, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom.

Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 21 stepena, a najviša od 30 do 33. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, u delovima grada ili okoline moguć je kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura oko 21, a najviša oko 32 stepena. Do petka pretežno sunčano i toplo. Pojava popodnevnih pljuskova sa grmljavinom biće lokalnog karaktera. Za dane vikenda nestabilno u