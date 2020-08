Tiodorović: Do kraja avgusta smirivanje situacije

B92 pre 1 sat | Beta

Epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa Branislav Tiodorović ocenio je da broj novozaraženih od korone polako opada.

On kaže da se do kraja avgusta može očekivati relativno smirivanje situacije ako bi se mere poštovale kao do sada. "Da se razumemo, virus će i dalje biti tu, ali bi svakako trebalo da bude manje pozitivnih na dnevnom nivou, a to su ta takozvana sporadična javljanja koja podrazumevaju oko petoro novozaraženih bez preminulih", rekao je Tiodorović. Kako je objasnio, situacija ide u dobrom smeru zato što stanovništvo poštuje mere, one daju rezultate i tako bi trebalo